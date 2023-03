ASSE : pourquoi Batlles craque pour le peuple vert

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Invité du Club ASSE hier, Laurent Batlles a mis en avant l'ambiance de Geoffroy-Guichard lors du dernier match contre Amiens (1-1). « Ce public, ce soutien, les joueurs le ressente, ils en parlent dans le vestiaire. Même quand tu prends un but ça continue de pousser. C'est important pour tout le monde. »

« J'ai ma famille à Toulouse, mes amis d'enfance, mais c'est ici que je me sens le mieux »

Batlles a également évoqué son attachement à Saint-Etienne. « Quand je suis parti à Troyes, ce n'était pas évident de quitter la région. Ma famille est restée ici. On se plait beaucoup à Saint-Etienne. Les Stéphanois sont des gens francs, droits, ils disent les choses. Ce sont des passionnés mais ils sont très respectueux, même dans les mauvais moments. J'ai pas mal voyagé dans ma carrière et c'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps. Ça fait plus de dix ans que je suis ici. J'y ai beaucoup d'amis, ma femme et mes enfants aussi. J'ai ma famille à Toulouse, mes amis d'enfance, mais c'est ici que je me sens le mieux. » Si ce n'est pas une déclaration d'amour, ça y ressemble !