ASSE : un coach légendaire de L1 se paie aussi le tandem Romeyer - Caïazzo

Si la vente de l'ASSE a été longtemps mise entre parenthèses cette saison, le sujet est revenu au cœur de l'actualité ces derniers jours entre les sorties médiatiques de Roland Romeyer et la venue à Paris de Bernard Caïazzo. Il faut dire que les Verts n'ont pas vraiment le choix, eux qui ont largement tapé dans le trésor de guerre en janvier pour éviter la descente en National 1. Les deux co-présidents dans l'incapacité de remettre au pot, le dossier de vente ne peut donc que s'accélérer dans les prochaines semaines... Avec l'espoir de boucler cette cession attendue avant le 30 juin pour se lancer dans un nouveau projet à l'horizon 2023-24.

Guy Roux doute encore de la sincérité de la démarche

Dans une interview accordée à Europe 1, Guy Roux n'a pas été tendre à l'égard de la direction bicéphale des Verts qu'il accuse d'avoir longtemps joué à un double-jeu … Et dont il doute encore de la sincérité : « Ils trouveront quelqu'un le jour où Bernard Caïazzo et Roland Romeyer accepteront de céder le club ! Ils ont fait semblant depuis X années de vouloir s'en séparer en faisant tout pour le garder, acceptant la descente, des défaites. Romeyer, je le connais, depuis très longtemps. Son collègue, Caïazzo est un peu plus récent, mais je crois qu’il a quitté Saint-Etienne parce qu’il n’est plus dans un bonheur complet chez les Verts », a balancé l'iconique coach de l'AJ Auxerre.

Pour résumer Coach iconique de l'AJ Auxerre et de la Ligue 1, Guy Roux estime que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont manqué de franchise dans leur démarche de vente de l'ASSE depuis 18 mois. Même aujourd'hui, il reste circonspect.

