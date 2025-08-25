OM Mercato : Moumbagna va tenter de se relancer dans le Calcio !

Blessé toute la saison dernière, Faris Moumbagna ne figure plus dans les plans de Roberto De Zerbi à l’OM. Il va être prêté dans un club promu en Serie A.

La saison dernière, l’OM avait débuté le championnat de la meilleure des façons, avec une victoire éclatante sur la pelouse du Stade Brestois (5-1), révélation de l’exercice précédent. Mais pour Faris Moumbagna, cette rencontre avait été un cauchemar. Entré en seconde période, l’attaquant camerounais s’était gravement blessé à un genou. Sorti sur civière, il a vu sa saison s’arrêter là. Et cet été, il s’est vu signifier qu’il n’entrait plus dans les plans de Roberto De Zerbi et qu’il devait s’entraîner avec la réserve en attendant de trouver un nouveau point de chute.

Prêt sans option d’achat à la Cremonese

Mais le bout du tunnel est proche pour le puissant avant-centre. Selon Foot Mercato, l’OM s’est mis d’accord avec la Cremonese, promu en Serie A et vainqueur de l’AC Milan (2-1) lors de la 1ère journée, pour un prêt sans option d’achat. Les négociations sont tellement avancées que la visite médicale du joueur est déjà calée. L’officialisation devrait suivre…

Sous contrat jusqu’en 2028, Moumbagna reviendra donc à l’OM dans un an, après avoir retrouvé le rythme dans le Calcio. Il aura peut-être alors une deuxième chance de s’imposer après ses six premiers mois intéressants en 2024-25, au cours desquels il avait marqué un but important contre le Benfica en quarts de finale retour de l’Europa League et un retourné splendide à Toulouse…