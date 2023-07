ASSE : une reprise sans nouvelle tête et avec une attraction seulement ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Alors que l'ASSE doit reprendre l'entraînement ce lundi, il est de moins en moins probables que les supporters ne découvrent le visage d'une recrue pour cette première séance de la saison ouverte au public à L'Etrat.

Attentiste en ce début de Mercato malgré la nécessité de remplacer Jean-Philippe Krasso parti à l'Etoile Rouge de Belgrade ou de trouver un remplaçant au joker Kader Bamba, Saint-Etienne a beau avoir laissé filer 12 joueurs - en comptant les jeunes (Gabard, Edmilson, Calodat, Maïga, Sidibé, Namri) et les échecs de son recrutement (Pavlovic, Pintor, Giraudon, Maçon) – mais il n'a pas bougé dans un marché assez calme pour l'instant.

Rivera est le seul retour (vraiment) attendu

Malgré tout, en attendant le retour tardif de sélection de Niels Nkounkou (encore en course à l'Euro Espoirs), il y aura bien quelques retours dans le groupe de Laurent Batlles pour la reprise : les deux plus attendus étant Yvan Neyou (repris à Leganes) et Maxence Rivera (de retour du Puy). Si le Camerounais pourrait vite repartir, le jeune attaquant sera testé lors de la pré-saison. Il n'y a en revanche pas grand chose à attendre d'Abdoulaye Bakayoko, dont le prêt au Puy s'est très mal passé et qui n'est pas dans les plans de Batlles.

