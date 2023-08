ASSE – Mercato : Amiens prépare sa riposte dans le dossier Leautey

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

En quête d'un joueur de couloir, l'ASSE n'a pas renoncé au recrutement d'Antoine Leautey (SC Amiens, 27 ans). Avec la grosse vente de Niels Nkounkou, proche d'aller à son terme avec l'Eintracht Francfort, mais également le départ de Saidou Sow, les Verts vont enfin disposer des moyens pour mener à bien leur assaut... Mais le dossier s'est compliqué depuis le début de l'été.

Une prolongation dans les tuyaux pour éloigner les Verts

En effet, comme l'a fait savoir le Courrier Picard, Omar Daf (entraîneur) et John Williams (directeur sportif) n'envisagent plus du tout le départ de Leautey alors que la porte était entre-ouverte au début du Mercato. Jugeant que le dossier a déjà trop trainé et estimant les discussions avec l'ASSE closes, Amiens va essayer de verrouiller Antoine Leautey.

Sous contrat jusqu'en juin 2025, le Versaillais – qui ne veut surtout pas aller au clash avec Amiens pour son départ – va prochainement revoir ses dirigeants et pourrait faire l'objet d'une offre de prolongation. Aux Verts de ne plus perdre de temps sur cette piste...

