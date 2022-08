ASSE - Mercato : la piste Feyenoord toujours d'actualité pour Aouchiche ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Ceux qui ont suivi la demi-finale d'Europa League Conférence entre l'OM et le Feyenoord Rotterdam savent combien Orkun Kökcü est important dans le système mis en place par Arne Slot. Plaque tournante du jeu de son équipe, le milieu de terrain néerlando-turc a d'ailleurs été nominé ce mardi pour le titre de meilleur joueur d'Eredivisie pour la saison écoulée. A 21 ans, il a franchi un cap pour sa quatrième saison dans le groupe pro.

Forcément, ses performances ont été remarquées par des clubs étrangers, notamment turcs. Le Feyenoord souhaite le garder mais, en crise financière perpétuelle, il sait qu'il ne pourra pas refuser une grosse offre. Et c'est là qu'on en vient à Adil Aouchiche. Annoncé dans le viseur du champion d'Europe 1970, le Stéphanois ne rejoindre le Kuip qu'en cas de départ de Kökcü. Si ce dernier reste, il n'y aura aucune offre du FR le concernant. Les dirigeants stéphanois, qui cherchent à tout prix à se séparer de l'ancien Parisien, très décevant sur le terrain, qui arrive à un an de son contrat et a un gros salaire, vont prier pour que le transfert d'Orkun Kökcü se concrétise...