Revue de presse : Eliesse Ben Seghir (AS Monaco) d’accord avec un club

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

L’info principale

AS Monaco : Ben Seghir d’accord avec Leverkusen, West Ham a fait une offre pour Magassa

Le journaliste allemand Florian Plettenberg a annoncé hier soir que le Bayer Leverkusen s’était mis d’accord avec Eliesse Ben Seghir sur les bases d’un futur contrat. Reste au champion d’Allemagne 2024 à en faire de même avec l’AS Monaco. Mais le jeune attaquant est « la priorité absolue » du club de la Ruhr, qui est prêt à un gros effort financier pour le recruter.

Selon Fabrizio Romano, West Ham a fait une offre de 17 M€ plus 3 M€ de bonus pour Soungoutou Magassa. Les négociations pour le milieu de 21 ans continuent entre les deux clubs.

Mais aussi…

Angers SCO : la réaction d’Alexandre Dujeux après la défaite face au PSG

Après la courte défaite d’Angers SCO face au PSG, le coach Alexandre Dujeux a livré sa réaction : « On est tombé contre plus fort que nous. Il faut l’avouer. On a voulu profiter des récupérations de balles. On n’a pas concédé tant de tirs que ça. Mais il y avait un pressing intense donc on perdait trop vite les ballons. Nous sommes le plus petit budget de Ligue 1 mais on se bat. On a des garçons qui découvrent la Ligue 1 donc l’apprentissage se fait rapidement. On aurait aimer mieux exploiter nos ballons mais on a encore du travail ».

Le Havre AC : le point médical du HAC avant d’affronter Lens

Le Havre AC affronte le RC Lens ce dimanche à 17h15 pour la 2ᵉ journée de Ligue 1. En conférence de presse, Didier Digard a confirmé l’absence de Thomas Delaine (ischio-jambiers). Abdoulaye Touré, forfait lors de la première journée pour le même souci, pourrait réintégrer le groupe mais son retour reste incertain.

LOSC : plusieurs retours pour affronter l’AS Monaco

Avant la réception de Monaco dimanche (20h45), Bruno Genesio a annoncé plusieurs retours au LOSC. Zhegrova, de retour à l’entraînement, pourrait réintégrer le groupe. Broholm (cheville), Meunier (pubis) et Mandi (adducteurs) sont aussi opérationnels. En revanche, Tiago Santos, André Gomes, Sahraoui et Caillard restent indisponibles.

FC Metz : le groupe messin pour affronter Lyon

Pour la 2ᵉ journée de Ligue 1 à Lyon, Deminguet et Sabaly font bien partie du groupe messin, mais leur participation reste incertaine. Le capitaine Gauthier Hein effectue son retour après suspension. En revanche, Mbaye (pied) et Mangondo (genou) sont toujours absents.

OGC Nice : Doumbaya sur le départ, Clauss absent du groupe pour Auxerre

Grand espoir du Gym, Amidou Doumbouya a refusé une offre de prolongation. Selon Foot Mercato, l’Udinese essayerait de recruter ce défenseur central, international français U18. Le club italien a proposé 150.000€, repoussée par l’OGCN.

En parallèle, Jonathan Clauss, proche de quitter Nice pour le Bayer Leverkusen, ne figure pas dans le groupe pour affronter Auxerre.

Stade Brestois : négociations en cours pour Michal (AS Monaco)

Mohamed Toubache-Ter a expliqué sur X que les négociations se poursuivent entre le SB29 et l’AS Monaco pour le transfert de Lucas Michal. Cet ailier gauche de 20 ans est né en région parisienne mais a été formé en Principauté. La dernière offre bretonne serait de 1,5 M€.

Stade Rennais : plusieurs absences pour Lorient

Pour le derby à Lorient dimanche (15h), Rennes devra se passer de Frankowski (adducteurs), Brassier (cheville) et Aït-Boudlal (suspendu). Rongier, Merlin et Fofana sont incertains mais pourraient intégrer le groupe, tout comme Mikayil Faye, absent contre Marseille pour retard au rassemblement.

RC Strasbourg : Diego Moreira vers un retour

Selon Alsa’Sports, Diego Moreira a fait son retour à l’entraînement avec Strasbourg. S’il ne devrait pas débuter dimanche contre Nantes, il pourrait être titularisé jeudi prochain face à Brondby.

Toulouse FC : le mercato s’anime au TFC

Le mercato du TFC s’anime en cette fin de fenêtre. Après quatre recrues (Sauer, Hidalgo, Francis, Vignolo), le club cherche encore un piston gauche et un attaquant. Selon L’Équipe, Gift Orban reste la priorité en attaque, mais son transfert est bloqué par Hoffenheim, qui refuse un prêt avec option d’achat, malgré l’accord du joueur déjà projeté à Toulouse. Cette situation bloque aussi l’avenir de Frank Magri, dont la prolongation n’a pas avancé. Côté départs, plusieurs joueurs sont courtisés : Charlie Cresswell (23 ans) intéresse Sunderland, Tottenham et la Juventus, mais Toulouse réclame 20 M€ minimum. Jaydee Canvot (19 ans) attire Aston Villa, Crystal Palace et des clubs allemands. Une offre a déjà été refusée ; le TFC attend environ 25 M€. Yann Gboho (24 ans) plaît en Turquie et en France, valorisé 10-12 M€, mais son entraîneur souhaite le conserver. Côté gardiens, un départ est attendu entre Alex Dominguez (le plus probable) et Kjetil Haug, afin de libérer une place pour le jeune Naime Said Mchindra (20 ans).