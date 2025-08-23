Stade Rennais Mercato : plusieurs clubs se bousculent pour cet indésirable rennais

Poussé dehors par le Stade Rennais, Glen Kamara a beaucoup de prétendants pour rebondir.

Le Stade Rennais est actuellement très actif sur le marché des transferts, avec une attention particulière portée sur son secteur médian. En plus des arrivées de Rongier et Camara, plusieurs départs ont déjà été enregistrés, notamment ceux de Matusiwa et Santamaria, et d’autres mouvements semblent imminents. Parmi eux, Jordan James pourrait quitter le club, tout comme Glen Kamara.

Bologne tient la corde

Selon L’Équipe, ce dernier, récemment de retour d’un prêt à Al-Shabab en Arabie saoudite, suscite l’intérêt de plusieurs clubs alors que la fin du mercato approche. Trois équipes seraient en contact avec Rennes pour obtenir le milieu finlandais de 29 ans : Bologne en Serie A, West Bromwich, actuellement en deuxième division anglaise, et le FC Copenhague. Les propositions envisagent toutes un prêt assorti d’une option d’achat, mais pour l’instant, le club italien semblerait tenir la position la plus avancée dans les négociations.