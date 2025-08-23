OM : quel avenir pour Adrien Rabiot avec les Bleus après sa mise à l’écart ?

Mis à l’écart par l’OM, Adrien Rabiot doit désormais un nouveau club, alors que le prochain rassemblement de l’équipe de France arrive rapidement.

C’est une semaine chaotique que vient de vivre l’OM. La bagarre entre et Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après la défaite à Rennes a laissé des traces. Le milieu français s’est donc retrouvé sur la liste des transferts, et doit désormais se trouver une porte de sortie. Une situation qui pourrait affecter sa présence en équipe de France à moyen terme ? Pas vraiment.

Didier Deschamps suit de près la situation de Rabiot

Selon L’Équipe, malgré cet épisode, le milieu de terrain reste un pilier de l’équipe nationale depuis son retour en septembre 2020, et Didier Deschamps, qui communiquera sa liste mercredi prochain, compte sur lui pour les matchs importants de septembre contre l’Ukraine et l’Islande. Le sélectionneur suit de près la situation de Rabiot, conscient que le joueur pourrait arriver à Clairefontaine avec un déficit de préparation si aucun transfert ne se concrétise rapidement.

Dans le meilleur scénario, un départ rapide lui permettrait de rejoindre l’équipe dans de bonnes conditions. Ce contretemps ne remet toutefois pas en cause son rôle à long terme chez les Bleus, même si certaines incertitudes demeurent sur l’immédiat, notamment en raison de l’indisponibilité d’Eduardo Camavinga au milieu.