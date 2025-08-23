Revue de presse espagnole : Vinicius pointé du doigt au Real Madrid

Voici la revue de presse espagnole de ce samedi 23 août.

AS

Selon AS, Antonio Rüdiger et Raul Asencio, qui n’ont pas joué contre Osasuna, semblent accepter leur nouveau rôle au sein du Real Madrid.

Concernant Levante-Barcelona, le quotidien souligne que les champions sont sur un avertissement. En effet, les Blaugranas doivent réagir après le rappel à l’ordre effectué par Hansi Flick malgré la victoire 3-0 contre Majorque.

Marca : « EN ATTENDANT VINICIUS »

Marca s’intéresse au rendement offensif du Real Madrid, en particulier à Vinicius Jr. Le journal rappelle que le joueur n’a pas marqué à l’extérieur depuis octobre 2024, son dernier but hors domicile datant d’un match contre le Celta. En Ligue des champions, il a toutefois trouvé le chemin des filets contre l’Atalanta en décembre dernier.

Pour le match Levante-Barcelona, Marca estime que le terrain pourrait ne pas être si facile pour le Barça de Flick, malgré leur statut de favoris.

Mundo Deportivo : « INTOUCHABLES POUR FLICK »

Pour Mundo Deportivo, le Barça apparaît solide sous la direction de Hansi Flick. La publication souligne les déclarations du coach concernant un possible transfert de Casadó ou Fermín : « Je ne veux pas qu’ils partent ».

Le quotidien rappelle que le Barça, avec un Lewandowski rétabli, vise sa deuxième victoire à l’extérieur et souhaite maintenir la tête du classement.

Sport : « Je veux que Casadó reste »

Sport insiste sur le fait que Flick ne souhaite perdre aucun joueur, saluant notamment Fermín pour sa qualité. Le journal souligne que l’équipe se rend ce soir à Levante avec l’incertitude autour de Gerard Martín et le possible retour de Lewandowski, dans l’optique de reprendre la tête du classement.