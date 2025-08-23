OL : la compo probable des Gones pour affronter le FC Metz

La compo probable de l’OL pour affronter le Football Club de Metz.

Ce samedi (21h05), pour la réception de Metz au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais va tenter de surfer sur sa victoire conquérante face à Lens la semaine dernière. Pour ce faire, Rémy Descamps devrait continuer dans les cages malgré l’arrivée de Dominik Greif. La défense sera organisée autour de Niakhaté et Mata, avec sur les côtés Abner et Maitland-Niles. Au milieu, l’OL devrait s’appuyer sur un trio solide : Morton, Tolisso – capitaine de l’équipe – et Tessmann. Devant, la ligne offensive devrait être composée de Fofana, Mikautadze, et de la recrue Pavel Šulc pour ce qui serait sa toute première titularisation.

La compo probable de l’OL

Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton – Šulc, Tolisso (cap), Fofana – Mikautadze.