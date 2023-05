ASSE - Mercato : un chèque tombé du ciel bientôt dans les caisses du club ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Quasiment maintenue en Ligue 2, après avoir traversé un début de saison calamiteux, l’ASSE peut déjà se projeter sur le prochain exercice. Pour ce faire, Laurent Batlles entend disposer de garanties au mercato, histoire de ne pas subir dès l’entame certains choix hasardeux. Une première bonne nouvelle pourrait rapidement tomber.

3 millions d'euros grâce à Camara ?

Selon Peuple Vert, le Stade Brestois est désormais en ballottage favorable pour se maintenir en Ligue 1 - 5 points d'avance et un goal-average particulier favorable à trois journées de la fin - et devrait donc bientôt lever l’option d’achat obligatoire contenue dans le prêt de Mahdi Camara. Si cela se vérifie dans e faits, c’est un chèque rondelet de 3 millions d’euros qui devrait tomber dans l’escarcelle de l’ASSE ! « Cette enveloppe pourrait aider à finaliser le recrutement de Niels Nkounkou et avoir une toute petite enveloppe pour envisager quelques retouches pour la suite du mercato », glissent nos confrères en guise de conclusion.

Pour résumer EN quête de liquidités pour recruter au prochain mercato estival, l'AS Saint-Étienne pourrait se faire signer un chèque rondelet bienvenu : le Stade Brestois serait en passe de lever l'option d'achat de Mahdi Camara (24 ans) !

