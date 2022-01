OM – L'oeil de Denis Balbir : « Gagner à Bordeaux, la saveur est intacte »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

« Quarante-cinq ans plus tard, l'OM s'est enfin imposé à Bordeaux vendredi (1-0), brisant ainsi la plus vieille malédiction du football français. Alors oui, les Girondins étaient diminués et ont tout fait pour ne pas jouer se retranchant derrière le Covid mais, quand on est Marseille, j'ai envie de dire qu'on « s'en fout ». Cela fait trois points de pris face à un adversaire contre qui l'OM n'avait plus gagné à l'extérieur depuis plus de 40 ans. La saveur est intacte. Quel que soit d'ailleurs la nature du match.

« On ne va pas se mentir : ce Bordeaux – OM était un peu pourri dans le jeu »

On ne va pas se mentir : ce Bordeaux – OM était un peu pourri dans le jeu. Très moyen en tout cas. Oui, les Girondins ont eu des problèmes. Ce sont leurs problèmes. On dit de Benoît Costil qu'il n'aurait pas fait l'erreur s'il n'était pas revenu hors de condition du Covid. Ok, était-ce le seul gardien disponible ? On a préféré faire jouer un gardien en méforme plutôt qu'un autre et, même s'il a aussi sorti quelques arrêts importants, il a fait cette relance cadeau qui a offert le but de la victoire à Cengiz Ünder. Une erreur importante qui a coûté le nul à Bordeaux et offert la victoire à Marseille. Il faut assumer ce genre de décision.

Évidemment que cette victoire de l'OM n'est pas au niveau de ce que cela aurait été il y a quinze ans quand les deux clubs étaient au sommet, pas au niveau des oppositions Bordeaux – Marseille de la fin des années 80 et début des années 90... L'OM a effectivement gagné contre des Girondins décimés et déjà à la rue sportivement mais il fallait que cette série prenne fin un jour ou l'autre. C'est Ünder et l'OM de cette cuvée 2021-22 qui resteront dans l'histoire. Pas le contenu de ce match. Au moins, on arrêtera de rappeler les chiffres, de ressortir des pages jaunies les noms de la dernière équipe de Marseille qui a gagné à Bordeaux. Disons qu'on se souviendra de l'équipe de Sampaoli comme celle qui a fait exploser la statistique.

« Ce n'est pas cette défaite qui va changer la tournure de la saison ratée des Girondins »

Je comprends la frustration des Girondins de Bordeaux, forcés de jouer à Brest avec 21 cas de Covid, contraint d'aligner une équipe face à l'OM quand d'autres rencontres sont reportées... Je comprends pour l'équité sportive maintenant ce n'est pas moi qui fait le règlement. En Italie, l'Udinese et Naples ont aussi joué avec des effectifs amputés de 8-10 joueurs et personne ne dit rien. Ce n'est pas non plus à l'adversaire de pousser au report. Peut-être qu'il y a eu une part d'égoïsme du côté de l'OM à demander à ce que les consignes Covid soient respectées rigoureusement mais Marseille a aussi ses intérêts et son calendrier à défendre... Là, les règles des instances allaient dans leur sens. L'OM n'a fait que profiter d'une situation qui n'était pas de son fait. Ce n'est pas cette défaite qui va changer la tournure de la saison ratée des Girondins... »