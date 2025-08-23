Real Madrid : Mbappé a encore fait sa loi devant Vinicius 

Kylian Mbappé a encore montré que c’était bien lui la star numéro 1 au Real Madrid, loin devant Vinicius Junior.

Auteur de son premier but de la saison mardi contre Osasuna (1-0), Kylian Mbappé n’a pas tremblé au moment de transformer son penalty. C’est une scène à laquelle on devrait s’habituer cette année au Real Madrid. Selon Marcos Benito, Xabi Alonso a désigné l’attaquant tricolore comme le tireur numéro un… devant Vinicius Junior.

Une décision qui n’est pas anodine et qui met clairement le Brésilien dans une position délicate. Vinicius, longtemps star incontestée des actions offensives du Real Madrid, voit sa place dans certaines responsabilités remises en cause par l’arrivée du Français. Les supporters et observateurs se demandent désormais comment cela pourrait affecter la dynamique entre les deux attaquants sur le terrain.

Xabi Alonso a tranché entre Mbappé et Vinicius

Mbappé, lui, confirme son statut de leader et prend ses responsabilités dans les moments clés. Sa confiance en lui et son autorité affichée sur le terrain montrent que le Real Madrid mise désormais sur lui dans les instants décisifs, notamment les penalties.

Cette situation illustre les tensions potentielles dans le vestiaire merengue, où les égos se côtoient. Le duel Mbappé-Vinicius ne fait que commencer et pourrait bien devenir l’un des feuilletons les plus suivis de la saison au Real Madrid.