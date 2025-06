Droits TV : Canal+ jette l’éponge, la LFP en plein naufrage

Ce vendredi, Canal+ a officiellement annoncé qu’elle ne poursuivrait pas les négociations avec la Ligue de Football Professionnel concernant la future chaîne exclusive de la Ligue 1.

Coup de tonnerre pour la saison de Ligue 1 à venir ! Canal+ a officiellement annoncé hier soir qu’elle ne poursuivrait pas les négociations avec la Ligue de Football Professionnel concernant la future chaîne exclusive de la Ligue 1. Maxime Saada, président du directoire de la chaîne cryptée, a confirmé la décision dans les colonnes de L’Équipe : « Nous avons choisi de renoncer », estimant que « les conditions ne sont pas réunies pour que Canal+ distribue la nouvelle plateforme ».

Le principal point de friction concerne le prix. La LFP ambitionnait de vendre son abonnement autour de 20 euros par mois, soit un tarif jugé trop élevé par Canal+, comparé notamment au pass Europe à 10 euros proposé par son groupe. La chaîne refuse d’assumer seule la commercialisation d’un produit qui, selon elle, ne correspond pas aux attentes du marché.

Canal+ évoque également un passif lourd avec la LFP. Le traumatisme de l’épisode Mediapro n’est toujours pas digéré. En 2020, le groupe espagnol avait récupéré les droits majeurs avant de faire faillite quelques mois plus tard. Canal+ avait alors dû reprendre la diffusion à un coût supérieur, tandis qu’Amazon obtenait huit matchs par journée pour un prix largement inférieur. Une situation vécue comme une injustice par la chaîne cryptée, qui n’a jamais retrouvé un accord équilibré avec la Ligue.

Ce retrait s’inscrit dans un contexte plus large de crise pour les droits télévisés du football français. L’appel d’offres 2024–2029, lancé sans succès, a contraint la LFP à négocier en gré à gré. Un accord de 500 millions d’euros par an a été trouvé avec beIN Sports et DAZN, loin du milliard initialement espéré. Une somme jugée insuffisante par de nombreux clubs, qui fondaient leurs budgets sur une explosion des revenus télévisés.

La LFP mise sur sa propre chaîne

Face à ce revers, la LFP mise désormais sur sa propre chaîne, un projet porté par sa filiale LFP Media. L’objectif est de créer une plateforme dédiée, à l’image de ce que propose la NBA ou la F1 à l’international. Ce modèle offrirait à la Ligue plus d’indépendance et de contrôle sur son produit, mais représente également un risque financier important si les abonnements ne suivent pas.

L’abandon de Canal+ complique ce lancement. Le soutien d’un acteur majeur de la distribution aurait permis de rassurer les clubs et les annonceurs. Désormais, la LFP devra se tourner vers d’autres partenaires ou assumer seule le développement de sa chaîne.

Ce désengagement marque aussi un tournant symbolique. Canal+, diffuseur historique du football français depuis plus de 30 ans, rompt peu à peu avec la Ligue 1. Une désaffection qui pourrait accélérer la mutation du paysage audiovisuel sportif, au profit des plateformes numériques et d’une consommation plus segmentée.

Pour les amateurs de football, l’avenir reste flou. Entre multiplication des abonnements, accès payant et fragmentation de l’offre, suivre son équipe favorite pourrait devenir de plus en plus complexe. La LFP, elle, joue une partie capitale : maintenir l’attractivité de son championnat malgré des ressources en baisse, tout en se réinventant dans un univers médiatique en pleine transformation.