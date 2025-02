Real Madrid : Cristiano Ronaldo bientôt propriétaire d’un rival des Merengues en Liga ?

Un journaliste espagnol assure que Cristiano Ronaldo serait en négociations pour racheter le Valence CF via des fonds saoudiens.

Cristiano Ronaldo pourrait faire un retour tonitruant en Liga ! Pas en tant que joueur puisqu’à 40 ans, il devrait terminer sa carrière à Al-Nassr, avec qui il est lié jusqu’à la fin de la saison. Et une prolongation est en cours de discussion. Pas de retour en Espagne crampons aux pieds pour le Portugais, donc. Mais en tant que dirigeant, par contre… Selon le journaliste espagnol Ariel Hernandez, qui est très proche de CR7, des négociations auraient lieu actuellement entre Ronaldo et Peter Lim, propriétaire de Valence, pour un rachat du club Ché. Cela fait plusieurs mois que l’homme d’affaires singapourien cherche à vendre le VCF, à la dérive aussi bien sportivement que financièrement et qui a en outre été touché par les terribles inondations de novembre dernier.

L’Arabie Saoudite également à Valence ?

Selon Hernandez, Ronaldo n’investirait pas seul à Valence. Il serait accompagné par le PIF, le fonds saoudien qui est également propriétaire de Newcastle. Autant dire que les moyens seraient très importants, même si les règlements de la Liga limiteraient forcément les investissements, comme pour les Magpies en Premier League. Mais ce serait en tout cas très intéressant de revoir Cristiano Ronaldo en Liga, même en tant que dirigeant, et défier le Real Madrid ou le FC Barcelone !

