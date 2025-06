FC Barcelone : Fati Vazquez a fait dérailler Lamine Yamal !

Fati Vazquez, influenceuse OnlyFans, s’est invitée dans l’actualité de Lamine Yamal (17 ans). Entre harcèlement en ligne, riposte judiciaire et ambitions personnelles affichées par le joueur, le FC Barcelone doit gérer plusieurs fronts au sujet de son prodige.

Une sortie au soleil et tout bascule. Fati Vazquez, influenceuse connue pour ses contenus OnlyFans, s’est retrouvée au cœur d’un buzz inattendu : des photos en Italie la montrent en compagnie de Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone âgé de 17 ans. Rapidement, les réactions ont été virulentes, mêlant rumeurs et commentaires abusifs. Selon Vazquez, agressée en ligne, « les insultes sont allées trop loin », et des poursuites judiciaires en diffamation sont envisagées. Elle a précisé ne pas être en couple avec le joueur. Une affaire qui a pris de l’ampleur médiatique, jusqu’à provoquer des réactions en interne.

De son côté, Yamal a nié toute implication personnelle, mais cette exposition intervient au moment où il fait entendre ses premières exigences sportives au club. Après une saison pleine, l’ailier espagnol a pris confiance avec cette affaire : il veut progresser et prendre encore plus de galon. Selon Mundo Deportivo, il a ainsi demandé à faire partie des tireurs de penalties et de coups francs pour la saison prochaine. Cette saison, c’est Robert Lewandowski qui avait la responsabilité de tirer les penalties, avec Dani Olmo et Raphinha comme options secondaires. Yamal souhaite désormais intégrer cette rotation. Il ne revendique pas le rôle de numéro 1, mais ambitionne d’en tirer ponctuellement, notamment en fin de match. Même chose pour les coups francs, jusque-là réservés à Raphinha.

Yamal a pris la confiance auprès de Fati Vazquez

Le joueur estime pouvoir faire des différences dans ces deux domaines. C’est une manière d’aider l’équipe mais aussi d’augmenter ses statistiques personnelles, avec une idée derrière la tête : rester dans la course au Ballon d’Or. Dans un football où les chiffres comptent, Yamal voit comment d’autres, comme Kylian Mbappé, ont su en tirer profit via les penalties. Reste désormais à voir si Hansi Flick accédera à cette demande.

En interne, l’encadrement du Barça reste concentré. MD précise que Flick n’a pas manqué de rappeler au jeune ailier qu’il doit rester focus, structuré, et canaliser son potentiel. Le club veut lui offrir un rôle central dans le projet, mais sans brûler les étapes. Le feuilleton Vazquez ne semble pas avoir de conséquence directe sur son avenir au Barça, mais il symbolise ce moment charnière où Yamal doit gérer à la fois l’image, les ambitions, et la pression. Le talent est là. Le reste dépendra de la manière dont il encadre cette montée en puissance.