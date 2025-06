FC Barcelone : Lamine Yamal fait sensation en boîte de nuit à Ibiza ! (vidéo)

La star du Barça poursuit ses vacances pas franchement studieuses…

Pendant que d’autres sont aux Etats-Unis, sous la canicule, à disputer la Coupe du monde des Clubs, Lamine Yamal profite de ses vacances. Et plutôt à fond.

Sur scène au concert d’Ozuna

La pépite de la Roja et du Barça a quitté Neymar et le Brésil pour renrtrer en Espagne. Direction où Lamine Yamal a assisté au concert d’Ozuna cette nuit à la discothèque Ushuaïa à Ibiza. Il a été invité à monter sur scène et à effectuer quelques pas de danse. Le chanteur Bad Gyal s’est joint à la fête. Ce qui fait beaucoup parler, forcément, en Espagne. Et pas que !