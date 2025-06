FC Barcelone Mercato : pourquoi Williams ne signera que le 1er juillet

Le FC Barcelone va bien recruter Nico Williams (Athletic Bilbao) mais il attendra le 1er juillet pour payer sa clause. Cela pour des raisons purement économiques.

🟩 Accord proche

Quel retournement de situation ! Depuis des mois, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, travaillait au recrutement de Luis Diaz, dont il appréciait la polyvalence et le mélange d’énergie et de technique, qui rappelle un peu Raphinha. Et puis, Nico Williams a contacté ses partenaires de sélection évoluant à Barcelone pour leur dire qu’il voulait signer. Ceux-ci ont fait remonter l’information, Joan Laporta a décidé de mettre ses griefs de côté, lui qui en voulait au Basque sa volte-face de l’été dernier, et il a convaincu son directeur sportif d’en faire la nouvelle priorité. Et ainsi, Nico Williams s’apprête à devenir blaugrana. Mais quand cela sera-t-il officiel ?

Une question d’exercice fiscal

Selon Mundo Deportivo, ça le sera le 1er juillet, le 2 au plus tard ! Et cela n’a rien à voir avec les exigences du fair-play financier, qui continue d’ennuyer le Barça. Faute d’avoir enregistré les contrats liés aux loges, étant donné que celles-ci ne sont pas encore opérationnelles, le FPF de la Liga estime que les Blaugranas ne sont pas revenus dans les clous. Et qu’ils doivent donc vendre des joueurs pour libérer de la masse salariale avant de recruter. Laporta n’est pas d’accord avec cette analyse mais il compte tout de même attendre juillet.

La raison est qu’il s’agit d’un jeu d’écriture comptable. L’exercice fiscale débute le 1er juillet, donc le recrutement de Nico Williams « impacterait » les finances pour la saison à venir et non pour celle qui vient de s’achever. Plus qu’une semaine à attendre, donc, pour que l’ailier gauche soit officiellement un joueur du FC Barcelone !