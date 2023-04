FC Barcelone : Gavi a failli coûter la victoire à Elche !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Déjà dans le viseur des médias et des adversaires du Barça pour son jeu trop rugueux, Gavi a failli coûter cher à son équipe hier à Elche (4-0). En effet, après la rencontre, le club valencian a posé une réclamation concernant la licence du milieu offensif de 18 ans. Le règlement de la Fédération interdit en effet à un joueur de prendre part à une compétition officielle avec une licence ayant été annulée en cours de saison. Et on sait que la Liga a retoqué le nouveau contrat de Gavi au motif que la masse salariale du FCB ne pouvait pas supporter un salaire revu à la hausse.

Le Barça aurait pu avoir match perdu sur tapis vert

Si la LFP ou la Fédération avait jugé recevable la réclamation d'Elche, le FC Barcelone aurait eu match perdu sur tapis vert. Pas forcément un coup dur puisqu'il aurait quand même compté neuf points d'avance sur le Real Madrid mais ça aurait fait mauvais genre en cette période où son image est déjà ternie par l'affaire Negreira. Heureusement, la Fédération a précisé que ce n'est pas la licence de Gavi qui a été annulée mais son nouveau contrat. Le milieu offensif pouvait donc jouer. Ouf !