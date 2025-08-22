Les infos du jour : le conflit OM – Rabiot se poursuit, coup dur au FC Barcelone, le PSG veut enchaîner

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce vendredi 22 août 2025.

La grosse info : ça tire à balles réelles entre l’OM et les Rabiot

Ce vendredi, La Provence a publié une longue interview au vitriol de Véronique Rabiot contre la direction de l’OM. Dans l’après-midi, Roberto De Zerbi a livré sa version des faits, alors que Frank McCourt a apporté son soutien à son entraîneur et ses dirigeants dans la soirée.

Mais aussi…

Tous les voyants sont au vert pour l’ASSE avant son déplacement à Boulogne demain. Eirik Horneland s’est même découvert un nouveau leader !

C’est fait pour Lassane Sinayoko, qui débarquera à Lens en début de semaine prochaine.

Renato Sanches ne filera finalement pas en Turquie mais en Grèce et ça risque de bien embêter l’OM.

Voici ce qu’il fallait retenir de l’actualité des clubs français moins médiatisés en ce vendredi 22 août 2025.

Si Matthis Abline souhaite à ce point quitter le FC Nantes, c’est parce que ses agents le poussent à le faire… dans leur propre intérêt !

Olivier Létang a déclaré en conférence de presse ce vendredi que l’ailier kosovar allait terminer la saison à Lille.

Le gardien slovaque Dominik Greif figure dans le groupe qui accueillera le FC Metz demain.

Les Red Devils aimeraient recruter Eduardo Camavinga !

Voici les unes de la presse sportive espagnole en ce 22 août.

L’entraîneur du Barça ne veut pas voir partir Marc Casado, annoncé sur le départ.

