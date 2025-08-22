PSG – SCO d’Angers : les compos sont tombées !

Premier match de la 2e journée, PSG-Angers opposent deux équipes ayant remporté leur premier match. Voici les onze choisis par Luis Enrique et Alexandre Dujeux.

Le Parc des Princes s’apprête à fêter en grandes pompes ses retrouvailles avec une équipe qui, depuis la dernière fois qu’il l’a vu jouer, est devenue championne d’Europe, finaliste du Mondial des Clubs et a remporté la Supercoupe d’Europe. Bien sûr, l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud avait fêté ses héros après le sacre en C1 mais ce soir, c’est le premier match depuis son couronnement. Et la direction a prévu de faire les choses bien puisque les cinq trophées remportés en 2025 seront présentés au public après le coup de sifflet final.

Mais avant cela, il y a une rencontre à jouer, face à une formation angevine qui, comme Paris (victorieux à Nantes), s’est imposée 1-0 dimanche dernier pour la première journée de Ligue 1. C’était à domicile, face au PFC. Un SCO qui se présente avec son attaquant Estéban Lepaul, courtisé par Rennes. Le PSG, lui, aligne quasiment son onze habituel.

PSG : Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves,Doué , Dembele, Barcola.

SCO : Koffi – Raolisoa, Arcus, Camara, Lefort, Ekomié – Belkhdim, Courcoul, Belkebla – Chérif, Lepaul.