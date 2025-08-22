FC Nantes Mercato : Bella-Kotchap, c’est fait !

Le FC Nantes et Southampton sont parvenus à un accord pour le prêt du défenseur central allemand Armel Bella-Kotchap.

🟩 Accord proche

Excellente nouvelle pour le FC Nantes ! Le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano annonce ce vendredi soir que les Canaris vont bien se faire prêter le défenseur Armel Bella-Kotchap. Il s’agirait d’un prêt avec option d’achat pour l’Allemand de 23 ans, sous contrat avec Southampton jusqu’en 2026.

Un gros renfort pour une défense trop légère

Né à Paris mais de nationalité allemande, formé à Bochum et passé par le PSV Eindhoven avant d’atterrir en Angleterre, Bella-Kotchap est un joueur très prometteur. Pour preuve, il compte deux sélections avec la Mannschaft. Puissant et rapide, il pourrait en outre apporter de l’expérience à une défense nantaise qui a énormément perdu à ce niveau-là cet été avec les départs de Nicolas Pallois et Jean-Charles Castelletto.

Luis Castro, qui réclamait des renforts en urgence après la défaite contre le PSG (0-1) dimanche dernier, est partiellement entendu. L’entraîneur du FCN espère encore deux joueurs pour renforcer un effectif très léger pour le moment.