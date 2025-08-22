OL : le groupe pour affronter Metz avec une première remarquée !

Samedi à 21h, l’OL accueillera le FC Metz pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Ce sera avec le gardien Dominik Greif, arrivé cette semaine mais qui ne devrait toutefois pas être titulaire.

Officiellement lyonnais depuis lundi, Dominik Greif figure dans le groupe convoqué par Paulo Fonseca pour la réception du FC Metz demain soir. Le gardien slovaque, arrivé de Majorque, ne devrait toutefois pas être titulaire, Rémy Descamps, excellent à Lens (1-0) la semaine passée, ayant mérité de continuer à garder les buts lyonnais. Cette rencontre face aux Lorrains constitue un petit événement pour Georges Mikautadze, qui a été révélé en Lorraine. L’attaquant de l’OL est évidemment présent pour cette affiche.

Gardiens : Greif, Descamps, Diarra.

Défenseurs : Tagliafico,Abner,Niakhaté,Kumbedi, Kluivert, Mata, Maitland-Niles.

Milieux : Tessmann, Tolisso, Sulc, Morton, De Carvalho, Merah.

Attaquants : Karabec, Fofana, Moreira, Rodriguez, Mikautadze.