OL Mercato : Fonseca attend encore deux recrues, Matic a enfin trouvé preneur ! 

Si Paulo Fonseca attend encore deux renforts à l’OL d’ici à la clôture du mercato estival fin août, Nemanja Matic est en route pour sa prochaine destination… en Italie.

🟨 Négociation en cours

L’aventure de Nemanja Matic à l’OL touchera bientôt à sa fin. Selon Nicolo Schira, l’expérimenté milieu serbe est sur le point de devenir agent libre, une situation qui attise les convoitises, notamment du côté de Sassuolo. Le club italien aurait déjà préparé un contrat jusqu’en juin 2026, avec une option pour prolonger jusqu’en 2027.

Passé par Chelsea, Manchester United, l’AS Roma puis Rennes, le Serbe de 37 ans a accumulé une expérience colossale au plus haut niveau européen, un bagage qui séduit particulièrement Sassuolo, désireux d’encadrer ses jeunes talents avec un joueur référencé. Si l’accord venait à être officialisé dans les prochains jours, le club italien frapperait un joli coup en attirant un joueur qui reste respecté dans le milieu.

Pour l’OL, c’est aussi et surtout un bon moyen de se délester d’un énorme salaire. Dans le même temps, L’Équipe estime que Paulo Fonseca attend du renfort : un ailier droit pour pallier l’absence d’Ernest Nuamah et surtout un avant-centre capable d’épauler Mikautadze. Autant dire que la fin du mercato lyonnais s’annonce bouillante.