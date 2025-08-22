Stade Rennais Mercato : le message fort de Beye concernant le dossier de l’attaquant

OM : entre Yamal (FC Barcelone) et un joueur du PSG, Papin a tranché pour le Ballon d’Or
Même s’il souhaite recruter un attaquant d’ici la fin du mercato, le 1er septembre, l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, ne souhaite pas voir arriver n’importe qui.

Depuis le départ d’Arnaud Kalimuendo pour Nottingham Forest, le Stade Rennais se trouve fort dépourvu au poste d’attaquant. Le match, certes remporté héroïquement, contre l’OM (1-0) vendredi dernier en a apporté la preuve. L’attaquant danois Conrad Harder (Sporting Portugal) et Estéban Lepaul (Angers) sont visés par les Rouge et Noir, qui n’ont plus que dix jours pour convaincre les champions du Portugal ou le SCO de lâcher leur buteur. Mais, ce vendredi en conférence de presse, Habib Beye a fait une annonce forte : pas question de faire n’importe quoi.

« On n’est pas désespérés »

« On n’est pas désespérés au point de prendre tous les attaquants de la planète. On veut un attaquant supplémentaire, on est sur le marché et on avance sur nos dossiers, mais si demain cet attaquant est beaucoup trop cher ou hors de prix, on ne fera pas n’importe quoi, on ne paiera pas un prix qui ne mérite pas qu’il soit payé, et si on doit rester en l’état, je suis très content de mon effectif actuellement et on continuera comme ça car il est compétitif. J’ai trop de respect pour les joueurs que j’ai sous la main pour considérer qu’on est désespérés à aller chercher un attaquant. Si l’attaquant, on l’a au juste prix, il viendra pour renforcer cette équipe et on est très sereins. »

« On a besoin d’un attaquant qui soit en capacité d’attaquer le dos de la défense comme peut le faire un Mousa Al Tamari, mais avec peut-être plus de puissance. Et capable d’occuper la surface, à l’image d’un Kader Meïté qui peut devenir ce joueur-là mais qui doit encore progresser sur ses appels profonds et dans la place qu’il prend dans la surface, car il en a les capacités, à développer. Mais donc oui, il s’agirait d’un attaquant capable de marquer, d’être efficace très vite, qui a prouvé qu’il peut s’adapter dans un club comme le nôtre. »

