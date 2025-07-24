Stade Rennais Mercato : la pépite Djaoui Cissé dans la viseur d’un gros club européen

Pépite du Stade Rennais, avec qui il a disputé 16 matchs en pro seulement, le jeune Djaoui Cissé est dans le viseur de l’Inter Milan.

Dans le casting étudié par l’Inter pour renforcer son milieu, un nom revient avec insistance : celui de Djaoui Cissé, joyau du Stade Rennais. Âgé de seulement 21 ans, le joueur s’est imposé comme l’un des plus grands espoirs de la Ligue 1 et attire déjà l’attention des recruteurs européens. Sa trajectoire est emblématique d’une génération de jeunes issus de la banlieue parisienne, passés par un parcours exigeant avant de s’imposer au plus haut niveau. L’année écoulée a été décisive : Cissé a confirmé son talent lors de l’Euro Espoirs avec l’équipe de France U21, qu’il a marqué de trois buts et quitté avec le statut de révélation du tournoi.

Rennes, conscient de la valeur de son milieu, a pris soin de le sécuriser sur le long terme en le prolongeant jusqu’en 2029. Ce contrat, véritable assurance pour le club breton, complique d’emblée toute tentative de négociation. Le SRFC n’a pas l’intention de laisser filer sa pépite à bas prix : la barre est fixée largement au-dessus des 30 millions d’euros, une somme jugée trop élevée pour l’Inter, qui évalue prudemment les risques liés à un joueur encore en pleine phase de progression.

Cissé vu comme le nouveau Manu Koné

Sur le plan technique, Cissé présente toutes les qualités du milieu moderne que recherchent les clubs de haut niveau : volume de jeu, intensité dans le pressing, capacité à se projeter rapidement vers l’avant et sens aigu de la verticalité. Beaucoup le décrivent comme une sorte de “mini-Koné”, en référence à Manu Koné, le joueur de la Roma que l’Inter cible en priorité mais qui reste difficile à atteindre. Là où Koné est déjà un international confirmé sous les ordres de Didier Deschamps, Cissé incarne la relève, pilier des Bleuets et profil en pleine ascension.

Pour Rennes, qui s’est forgé une réputation de formateur de talents valorisés sur le marché international, le dossier s’annonce stratégique : soit conserver Cissé pour continuer de bâtir autour de lui, soit profiter de l’intérêt de clubs prestigieux comme l’Inter pour réaliser une vente record. Dans tous les cas, la cote du joueur ne cesse de grimper, et son nom s’installe désormais parmi ceux qui comptent dans le panorama des jeunes milieux européens les plus convoités.