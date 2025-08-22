Revue de presse : le RC Lens et le Stade Rennais tiennent leur futur buteur !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : le dossier Harder bientôt bouclé ?

Doublure la saison dernière de Viktor Gyökeres au Sporting, Conrad Harder (20 ans) sort d’un premier exercice intéressant avec 11 buts et 7 passes décisives en 47 matches et se rapproche du Stade Rennais. Selon A Bola, le Danois aurait donné sa priorité au club breton où il estime avoir plus de chances d’être titulaire qu’à l’AC Milan pour continuer de se développer. Une première offre aurait été rejetée mais les Bretons seraient revenus à la charge avec une proposition supérieure à 20 millions d’euros. Une seconde offre qui correspond aux demandes du club portugais. L’optimiste est donc présent pour une finalisation du dossier ce vendredi.

RC Lens : Sinayoko bientôt au Racing !

Après avoir cédé au prix fort tous ses plus gros actifs ces derniers mois, le RC Lens a désormais plus de liquidités pour se projeter sur son dernier gros dossier de l’été, la recherche d’un attaquant polyvalent et véloce. En ce sens, les dirigeants artésiens ont avancé ces dernières heures sur l’Auxerrois Lassine Sinayoko, très courtisé par l’OGC Nice notamment. Le directeur sportif sang et or Jean-Louis Leca s’est même rendu dans l’Yonne, hier, pour déjeuner et négocier avec les dirigeants icaunais et les discussions avancent très bien, en dépit de la concurrence. L’AJ Auxerre voulait 10 M€ pour laisser partir l’international malien de 25 ans, qui a encore un an de contrat, un montant supérieur à la ligne que s’était fixée Lens.

Selon L’Équipe, une issue positive est toutefois attendue, autour d’un accord de 8 M€ bonus compris. L’entraîneur de l’AJA Christophe Pelissier a annoncé hier que Sinayoko porterait le maillot auxerrois face à Nice demain, mais ses adieux à son club formateur n’ont jamais été aussi proches.

Paris FC : Trapp sera numéro 2 !

L’entraîneur du Paris FC Stéphane Gilli a défini clairement la hiérarchie des gardiens. Kevin Trapp, arrivé cette semaine, sera au départ la doublure d’Obed Nkambadio. « Les choses sont claires. J’ai été très clair avec lui. Aujourd’hui, on a un jeune gardien, Obed Nkambadio, qui est prometteur. L’objectif, c’est qu’Obed soit performant et d’avoir un gardien, que ce soit lui (Trapp) ou Rémy Riou, pour l’accompagner », a déclaré le technicien parisien. Il a aussi expliqué qu’ « en cas de pépin ou de méforme, c’est très bien d’avoir quelqu’un qui pourra nous amener son expérience. »

Toulouse FC : Orban a donné son accord mais…

Alors que Toulouse négocie avec Hoffenheim l’arrivée en prêt de Gift Orban, Frank Magri, pourrait être amené à quitter la Haute-Garonne d’ici la fin du mercato. L’attaquant nigérian de 23 ans, passé par l’OL, a donné son accord pour rejoindre le TFC, mais le club toulousain et Hoffenheim doivent encore s’accorder.

Selon L’Équipe, ce recrutement fragiliserait la position de Frank Magri. Peu convaincant en préparation, l’ancien Bastiais est susceptible de partir d’ici la fin du mercato. Des clubs ont fait part d’intérêts à son égard, mais il n’y a pas eu d’offre concrète. Yann Gboho et Noah Edjouma sont aussi de possibles partants en cas de propositions, si celles-ci collent aux attentes du TFC.

Montpellier HSC : Omeragic flou sur son avenir

Pièce centrale du MHSC à la sauce Zoumana Camara, Becir Omeragic ne sait pas de quoi son avenir sera fait. « Si je serai là jusqu’au bout ? On verra. Il reste quand même du temps avant la clôture du mercato. Je suis concentré à 100% sur ce nouveau projet », a-t-il affirmé dans Midi Libre.

OGC Nice : Clauss sur le départ, un attaquant de Barcelone tenté !

Alors que Jonathan Clauss est en passe de faire ses valises pour le Bayer Leverkusen, Mundo Deportivo nous apprend que l’OGC Nice a tenté de recruter Roberto Fernandez, le buteur de 23 ans qui évolue à l’Espanyol. Une offre de 11 millions d’euros a même été formulée au club catalan, refusée par le club, mais aussi par le joueur, et ce alors que le Gym proposait des émoluments plus intéressants.

RC Strasbourg : le Mercato toujours en feu !

Selon L’Équipe, une issue heureuse serait proche dans le dossier Valentin Atangana. De son côté, Genesis Antwi est bien dans la short-list du RC Strasbourg pour le poste de latéral droit remplaçant. Enfin, Dilane Bakwa pourrait toujours partir du club contre une offre de 35 millions d’euros.