FC Barcelone : Lewandowski arrive, Aubameyang se ridiculise !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Avec l'arrivée de Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, recruté l'hiver dernier par le FC Barcelone en provenance d'Arsenal, ne sera plus l'avant-centre titulaire du Barça la saison prochaine.

Et ce n'est pas les prestations de l'attaquant gabonais lors du premier entraînement du Barça à Miami qui devrait y changer quelque chose. Comme le révèle le journal espagnol, AS, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, qui devait tirer sur la barre transversale avant de démarrer un circuit, aurait été le joueur blaugrana qui a mis le plus de temps à y parvenir...