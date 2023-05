FC Barcelone : une affaire embarassante plombe le retour de Deco au Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le quotidien insiste notamment sur le fait que Deco a franchi « trop de lignes rouges ». Coeur de la colère de Sport, le fait que l'ancien milieu du Barça a perçu 25% de l'indemnité de transfert sur l'arrivée de Raphinha en provenance de Leeds. Son arrivée en tant que dirigeant au Barça le placerait forcément dans l'oeil de tous les observateurs sur le Mercato.

Beaucoup moins rémunéré en qualité de dirigeant de clubs qu'en tant qu'intermédiaire, Deco n'était de toute façon pas très emballé à l'idée de quitter un travail aussi lucratif... C'est en tout cas ce qu'assurait Nicolo Schira sur le sujet la nuit dernière.

#Deco is very appreciated by Joan #Laporta, who have offered to the former #Barça’s player the role of sports director of #Barcelona. Deco is reflecting because - if he accepts - he should leave the role of the agent and intermediary, who currently plays. #transfers #FCB