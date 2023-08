FC Barcelone - Mercato : bras de fer à venir avec Fati, tout bénéf pour le PSG ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Tout juste directeur du football à la place de Mateu Alemany, Deco va devoir gérer un gros dossier : Ansu Fati. Selon AS, le jeune ailier de 20 ans a très mal pris le fait que son entraîneur, Xavi, le laisse sur le banc dimanche à Getafe (0-0), alors qu'il a fait entrer tous ses éléments offensifs pour tenter de forcer la décision. Clairement poussé vers la sortie au début de l'été, Fati est désormais décidé à s'en aller. Seulement, depuis, Ousmane Dembélé est parti et le FC Barcelone compte sur lui !

Le Barça veut désormais le garder

Interrogé ce mercredi par les médias espagnols sur la volonté de Fati d'aller voir ailleurs, Deco a assuré qu'il n'y avait aucun problème et que son joueur allait rester en Catalogne. Ce n'est pas l'avis de l'intéressé, selon AS, qui est décidé à partir. Cela pourrait faire le jeu du PSG, qui est sur ses traces depuis longtemps. Si jamais il ne parvient pas à recruter le Lyonnais Bardley Barcola, le club de la capitale pourrait se tourner vers Ansu Fati, une piste tout aussi prometteuse, sinon plus !

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

