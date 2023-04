FC Barcelone - Mercato : Xavi tient sa première recrue de l’été !

Sport en fait sa Une du jour : Xavi veut à tout prix recruter Juan Foyth au mercato. Selon le journal catalan, l’entraîneur du FC Barcelone aurait même demandé un effort à Joan Laporta pour financer l’arrivée du défenseur polyvalent argentin de Villarreal. Pour l’heure, la demande de Xavi est restée lettre morte.

En revanche, Iñigo Martinez aurait déjà signé ! Selon Gerard Romero, le défenseur central de l’Athletic Bilbao a paraphé un contrat de deux ans, avec un salaire similaire à ce qu’il gagne dans le club basque, à savoir environ 5 à 6 millions d’euros bruts par an.

Romero, vrai spécialiste des transferts du FC Barcelone, ajoute que si Martinez (31 ans) venait à ne pas pouvoir être enregistré pour la saison prochaine, eu égard à la situation financière très encadrée du Barça, l’éventualité d’un prêt serait envisagée par le club catalan.

Barcelona have all documents completed for Iñigo Martínez, two year deal almost ready - waiting on the Financial Fair Play to register the contract as new free agent signing 🔵🔴 #FCB



Iñigo accepted Barça proposal in March as called by @gerardromero; it's matter of time now. pic.twitter.com/9g5E3yhhpK