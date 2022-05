Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Annoncé avec insistance au PSG par la presse ibérique alors que du côté du Parisien on annonce qu'il ne figure pas du tout dans les plans de Luis Campos, Ousmane Dembélé continue de faire patienter le FC Barcelone.

En fin de contrat au 30 juin, l'ancien Rennais joue la montre avec l'ultime proposition des Blaugranas et, en Catalogne, son attitude en agace plus d'un. Muet jusqu'à présent face aux rumeurs annonçant qu'il a un accord avec Paris, Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé, est sorti du silence dans un bref communiqué sur RMC Sport :

« L’avenir d’Ousmane n’est pas encore concrétisé et nous n’allons pas entrer dans des spéculations interminables. Nous sommes, et nous avons toujours été, très respectueux envers tous les clubs et il en sera toujours de même. Lorsque le moment adéquat de la décision sera venu, Ousmane jugera quelle est la meilleure option pour son futur ».