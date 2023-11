FC Nantes : l'entraîneur de Metz explique comment il a piégé Aristouy

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Dimanche, le FC Nantes s'est incliné sur la pelouse de Metz (1-3), enchaînant un troisième revers et continuant à glisser au classement. Bien que son adversaire n'ait pas brillé depuis le début de la saison par son allant offensif, Pierre Aristouy a conservé son schéma tactique en 3-4-2-1. Un schéma que le vétéran Laszlo Bölöni n'a eu aucun mal à contrer, comme il l'a expliqué en conférence de presse.

"On a gagné la bataille au milieu parce qu'on avait un joueur supplémentaire"

"Il y a toujours des calculs qui entrent en jeu. Ils ont tout misé sur l'attaque et je ne voyais pas comment renforcer ma défense. Je n'ai pas senti nécessaire de faire des changements et garder les équilibres. Marquer, c'est une bonne nouvelle pour nous. Je reste sur l'idée qu'on a fait un bon match, qui peut nous servir d'étalon. Mais le championnat reste long et difficile pour nous. C'est délicat de parler de tactique. Nantes est une très bonne équipe, avec une bonne attaque. On a gagné la bataille au milieu parce qu'on avait un joueur supplémentaire. Et on a réussi à bien utiliser les espaces dans le dos de la défense."

