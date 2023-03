FC Nantes : le retour d'un absent de marque se profile avant le Stade de Reims

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Bonne nouvelle pour le FC Nantes : Quentin Merlin est de retour ! Blessé sérieusement en janvier et opéré par la suite, le latéral droit des Canaris avait fait sa réapparition à l’entraînement il y a deux semaines avant de rejouer hier en National 2.

Comme l’indique le compte Twitter @FNantaise, Merlin était titulaire au poste de piston gauche contre le Stade Bordelais, lors de la 22e journée de N2. Si les Canaris de Stéphane Ziani ne sont pas parvenus à s’imposer (0-0), ils restent sur sept matches sans défaite.

En plus de la présence de Merlin, on notera que deux autres éléments du groupe professionnel ont été intégrés dans les rangs du FC Nantes pour cette rencontre : le gardien Rémy Descamps et le milieu de terrain Marcus Coco, tous deux titulaires.