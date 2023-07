FC Nantes – Mercato : direction l'étranger pour Mama Baldé (ESTAC)

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Si le FC Nantes a rapidement tenté sa chance pour Mama Baldé (ESTAC, 27 ans) avant de reculer devant les sommes réclamées (8 à 10 M€) et parce qu'il comptait déjà un nombre important de joueurs sélectionnables pour la CAN, le Guinéen risque quand même d'animer le marché dans les prochaines semaines.

Mayence, l'AEK et le PSV sont chauds

En effet, si l'on en croit Foot Mercato, c'est désormais à l'étranger que se joue l'avenir de Mama Baldé avec plusieurs formations prêtes à dégainer pour l'homme aux 12 buts et 4 passes décisives l'an passé. Mayence aurait déjà amorcé des contacts avec l'entourage du joueur aubois, l'AEK Athènes et le PSV Eindhoven sont aussi annoncés dans la course.

Il paraît assez peu probable que Mama Baldé (27 ans) ne fasse de vieux os du côté de Troyes et de la Ligue 2...

