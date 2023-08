FC Nantes - Mercato : Isaak Touré (OM), un pari quatre fois plus cher qu'Awaziem

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Si le FC Nantes attendait la signature de Chidozie Awaziem (Boavista) pour boucler son recrutement défensif, on sait depuis mardi après-midi que le Nigérian ne reviendra pas dans la Cité des Ducs. Les Canaris, qui ne souhaitent plus perdre de temps dans le dossier du remplaçant d’Andrei Girotto, ont été échaudés par l’attitude du club de Porto et se sont orientés vers d’autres pistes.

Isaak Touré, un coup à 6 M€ au moins pour Nantes ?

Grâce à L’Equipe, on connait l’identité de l’une d’entre elles et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est alléchante : Isaak Touré (OM, 20 ans). Numéro 4 dans la hiérarchie des centraux de Marcelino, le géant (2m06) a pris goût aux titularisations en Ligue 1 lors de son prêt à Auxerre et souhaite poursuivre sa progression avec du temps de jeu.

Les Canaris sont arrivés dernièrement sur le dossier et devront faire face à la concurrence du FC Metz et du FC Lorient. Si Isaak Touré n’est pas très chaud à l’idée de rejoindre les Grenats et ne s’est pas encore positionné sur l’approche du FC Nantes, ce dernier était jusqu’à présent tenté par le projet des Merlus. Du côté de l’OM en tout cas, on est ouvert à l’idée d’un transfert sec de l’ancien Havrais.

Le dossier n'en est encore qu'à ses prémices du côté de Nantes mais il a de quoi séduire sur le papier même s'il faudra beaucoup plus que les 1,5 M€ initialement misé sur Awaziem pour convaincre Marseille de lâcher son stoppeur. Pour rappel, Isaak Touré a été recruté pour 5,5 M€ il y a un an et valorisé à 6 M€ par le site Transfermarkt.

