FC Nantes - Mercato : la folle rumeur James Rodriguez embrase Nantes !

« Beaucoup de questions sur James Rodriguez après des rumeurs sur des tests médicaux aujourd'hui en tant que nouveau joueur du PSV Eindhoven. Non, on m'a dit que James ne savait rien du PSV dans l'état actuel des choses. Il veut revenir au football européen, c'est pourquoi il n'a pas encore accepté l'offre de Botafogo. Course toujours ouverte. »

Le tweet de Fabrizio Romano repris et commenté par l'insider Emmanuel Merceron hier soir a mis le feu à la communauté nantaise sur Twitter : « Waldemar le voilà ton coup médiatique pour ton petit kif personnel. » Blasinho, par exemple, se verrait bien recruter l’ancien crack colombien du Real Madrid au FC Nantes : « En vrai, pour remplacer Blas ce serait un beau coup mais il faudrait sortir les oursins des poches de Waldemar pour payer le salaire. »

L’éventualité de voir Rodriguez (30 ans) porter un jour le maillot du FC Nantes a rapidement été balayée d’un revers de main par Jean-Marcel Boudard. « Une cata, je pense au regard de sa dernière saison au Qatar et son investissement. Et inabordable financièrement de toute façon. C’est mieux ainsi », a glissé le journaliste d’Ouest France.

Waldemar le voilà ton coup médiatique pour ton petit kif personnel. #FCNantes https://t.co/szFRvOGtTk — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) June 27, 2022

