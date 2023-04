OM, FC Nantes - Mercato : les Canaris ont trouvé leur Vitinha !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Vitinha (22 ans) ne fait pas l’unanimité à l’OM. Depuis qu’il a rejoint les bords de la Méditerranée au mercato hivernal, l’attaquant portugais semble perdu et en manque criant de repères. Sa dernière prestation décevante contre le MHSC, vendredi au Vélodrome, en témoigne (1-1).

Mais que les supporters de l’OM se rassurent: le FC Nantes a également son propre Vitinha avec Andy Delort. Prêté par l’OGC Nice aux Canaris cet hiver, l’attaquant de 31 ans semble balbutier son football et n’est que rarement touché par ses coéquipiers offensifs.

« Son arrivée a mis du temps à se conclure et c’est sans doute ce qui fait qu’il a du mal aujourd’hui, analyse Sébastien Piocelle dans L’Équipe. En termes de sens du but, d’expérience de la L1, il est au-dessus. Mais il est en retard physiquement, on sent aussi le manque de confiance. Un peu comme Vitinha à Marseille, on le sent emprunté, même des contrôles ou des passes simples deviennent compliqués. »