OM – PFC : la compo olympienne avec une surprise

Après une semaine terrible marquée par l’affaire Rabiot-Rowe, l’OM revient au jeu en accueillant le Paris FC à 17h pour la 2e journée de Ligue 1.

Huit jours après sa défaite inaugurale à Rennes (0-1), l’OM accueille le Paris FC pour la 2e journée de Ligue 1. On dirait qu’il s’est passé un mois entre les deux parties tant les événements se sont succédés à un rythme soutenu. Du onze aligné au Roazhon Park sont sortis Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, coupables de s’être battus et placés sur la liste des transferts. Facundo Medina, qui devait faire sa rentrée après sa suspension, ne se sera pas là non plus car il est suspendu. Geoffrey Kondogbia, qui aurait pu le remplacer en défense, est également absent. Bref, c’est un onze loin de ses attentes initiales que Roberto De Zerbi va aligner pour la réception du promu, dans un match qui compte déjà énormément car une deuxième défaite une semaine avant d’aller à Lyon plongerait l’OM dans la crise…

Pour cette affiche, Roberto De Zerbi surprend avec la titularisation de Timothy Weah sur l’aile, sans doute à gauche (alors que l’Américain est droitier) pour laisser Mason Greenwood dans son couloir favori.

OM : Rulli – Murillo, Egan-Riley, Balerdi, Garcia – Gomes, Hojbjerg – Greenwood, Gouiri, Weah _ Aubameyang.