Real Madrid : Cristiano Ronaldo s’offre un record mondial que Mbappé aura du mal à égaler !
Real Madrid : Cristiano Ronaldo s'offre un record mondial que Mbappé aura du mal à égaler !

Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé se saluant lors du dernier Portugal-France.
Raphaël Nouet
23 août 2025

Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l’histoire à inscrire 100 buts avec quatre clubs différents. Kylian Mbappé, son plus grand fan, aura du mal à faire aussi bien.

Ce samedi, Cristian Ronaldo a marqué avec Al-Nassr contre Al-Ahly en finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite. C’était certes sur pénalty mais ce n’était pas un but anodin puisqu’il s’agit du centième de l’attaquant portugais sous les couleurs des Jaune et Bleu, qu’il a rejoints en janvier 2023. En atteignant le mur du 100 avec Al-Nassr, CR7 est devenu le premier joueur à y parvenir avec quatre clubs différents : Il a marqué 145 avec Manchester United, 450 avec le Real Madrid, 101 avec la Juventus Turin et 100 avec la formation saoudienne.

Mbappé bien parti pour marquer plus de 100 buts avec deux clubs… mais pas plus !

Les historiens du football sont formels : aucun autre joueur n’avait atteint les 100 buts avec autant de clubs différents. Cristiano Ronaldo court après les 1000 réalisations, ce qui ferait de lui le meilleur canonnier de l’histoire puisqu’il considère que les autres joueurs ayant atteint ce total faramineux l’ont fait en incluant les matches amicaux (comme le roi Pelé).

Cet énième record pour Cristiano Ronaldo trouvera forcément un écho du côté du Real Madrid, où il a écrit une grande partie de sa légende et où joue désormais l’un de ses plus grands fans, Kylian Mbappé. Mais le natif de Bondy aura bien du mal à faire aussi bien. Parce que s’il a inscrit 256 buts avec le PSG et déjà 45 avec le Real, il s’est arrêté à 27 avec son club formateur, l’AS Monaco. Et il ne semble pas décidé à avoir autant la bougeotte que son idole…

