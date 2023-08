Wanda Nara terrorisée par Mauro Icardi, les preuves sont là !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Après avoir passé ces derniers mois en Argentine pour présenter une émission culinaire, Wanda Nara est retournée vivre en Turquie aux côtés de Mauro Icardi et leurs enfants. La dernière année a été très compliquée pour le couple, avec une rumeur de liaison de la présentatrice avec le rappeur L-Gante. Rumeur qui a rendu fou de rage l'ancien attaquant du PSG, qui aurait un comportement des plus nocifs envers son épouse. Hier, sur un plateau de télévision argentine, un journaliste people a expliqué qu'Icardi n'avait pas hésité à cacher le passeport de sa femme pour ne pas qu'elle quitte la Turquie.

"Wanda a peur de lui"

Une autre, Marcela Tauro, a ajouté : "Wanda me préoccupe, elle ne va pas bien. Son père m'a confirmé une information que j'avais mais que je n'avais pas voulu révéler : il y a un Mauro Icardi pour le public et un autre pour l'intimité. Quand il est bien, il est très bien. Mais quand il est mal, il est très, très mal. Elle ne le vivrait pas bien du tout, il y a quelque chose de toxique dans cette relation. Wanda a peur de lui. Il y a ce qu'ils vendent au média, que tout va bien avec Maxi Lopez, que tout est merveilleux, mais il y a à ce qu'on peut voir à côté, quand on voit les enfants pleurer..." Inquiétant, non ?

La preocupante información que dio Pampito sobre el vínculo de Wanda Nara con Icardi: “El año pasado él…” 😯https://t.co/KGB1cbhXil — MOSKITA (@MoskitaMuertaOk) August 6, 2023

Podcast Men's Up Life