Georgina Rodriguez, Madame Cristiano Ronaldo, aurait touché de l'argent de son ex-fiancé !

Si Georgina Rodriguez fait aujourd'hui tout pour contrôler son image allant même jusqu'à se révéler dans un documentaire Netflix qui fait un carton à travers le monde, la compagne de Cristiano Ronaldo est quand même rattrapée par son passée.

Avant que son conte de fées avec CR7 ne démarre en 2017 et qu'elle ne soit propulsée au rang d'influenceuse et mannequin de renom, l'Espagnol a pas mal galéré... Et a aussi été entretenue par des hommes.

Georgina avait son mécène avant CR7 … Et même au début de l'histoire

En effet, si dans « Soy Georgina », la belle tente de se montrer indépendante et vend son passé comme tel, Look dépeint une autre version assurant que son ex-petit ami, dont l'identité n'a pas filtré, lui donnait 2000€ par mois pour ses dépenses personnelles.

C'est également ce mystérieux soutien qui a payé le billet d'avion de Georgina et de sa sœur Ivana pour que les deux femmes se rendent aux funérailles de leur père en Argentine en 2019. A l'époque, Georgina Rodriguez était déjà avec Cristiano Ronaldo. Etrange donc...