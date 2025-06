Le Real Madrid a un nouveau chef, Nico Williams officialise son arrivée au FC Barcelone

Dans la revue de presse espagnole de ce mercredi 25 juin 2025, on parle de Dean Huijsen, Lionel Messi et Nico Williams.

Marca : Huijsen, chef en dix jours

Recruté entre la fin de la Liga et le début du Mondial des Clubs, Dean Huijsen est l’une des satisfactions du Real Madrid en ce moment. Le jeune défenseur central est déjà devenu indiscutable dans le onze de Xabi Alonso.

AS : morbide à Atlanta

Le quotidien sportif fait sa Une sur les retrouvailles de Lionel Messi avec le PSG et Luis Enrique. Un club où il n’a pas aimé jouer entre 2021 et 2023 et un entraîneur avec qui ça avait été très tendu lors des six premiers mois de leurs trois années en commun au FC Barcelone (2014-17).

Sport : « Je pars au Barça »

La presse catalane se délecte de l’annonce de Nico Williams à l’Athletic Bilbao. Le jeune ailier a confirmé qu’il voulait s’engager avec le FC Barcelone, qui lèvera sa clause le 1er juillet.

Mundo Deportivo : pari sur l’avenir

En Une, MD affiche la jeune recrue du FCB, Roony Bardghji, et trois jeunes Blaugranas participants à l’Euro U19. Ce qui démontre que le champion d’Espagne, dont l’effectif est déjà très jeune, a vraiment un avenir doré.