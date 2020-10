ASSE, Stade Rennais - Mercato : coup de théâtre pour M’Baye Niang ?

Le feuilleton M’Baye Niang (25 ans) à l’ASSE a connu une nouvelle avancée significative. Selon L’Équipe, l’attaquant du Stade Rennais est arrivé hier dans la soirée dans un grand hôtel de la périphérie stéphanoise. Cela ne veut pas dire pout autant qu’il est sûr à 100% de signer chez les Verts.

Alors que sa visite médicale est annoncée dans la journée à L’Étrat, le dossier n’est pas encore tout à fait bouclé même si les deux clubs se sont mis d’accord depuis lundi sur la base d’un prêt sans option d’achat. Un source proche du dossier laissait penser que Rennes voudrait finalement obtenir un prêt payant, ce que Saint-Étienne ne serait pas disposé à accepter.

Le volet financier n'est pas réglé

En réalité, il semblerait que Niang, à qui il reste trois ans de contrat à honorer en Bretagne, ne voudrait pas devenir le joker des Verts avant que le club breton ne lui verse une prime. Qui, au final, va payer la somme due à Niang ? Rennes, ou Saint-Étienne, au travers d’un prêt payant ? « La tendance d’hier voulait que ce soit Rennes, explique le quotidien sportif. D’où le bras de fer engagé entre le SRFC et son joueur depuis plusieurs jours, et qui n’apparaissait toujours pas réglé, hier soir. » Le sera-t-il aujourd’hui ? Réponse dans les prochaines heures mais le volet financier est souvent le plus important en matière de transfert.