De l'argent frais à l'ASSE, Terrier encore attaqué, un crack de Monaco à Nice avant l’OM ?

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

RC Strasbourg : deux promesses marocaines arrivent

Le RC Strasbourg recrute. Selon Loïc Tanzi, deux jeunes de l'académie Mohammed VI (Maroc), Walid Hasbi (18 ans - gardien ) et Anas Nanah (19 ans - latéral gauche) ont signé au RCSA et vont et renforcer l'équipe réserve dans un premier temps.

AS Monaco : Diop fonce vers Nice

Officiellement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence, l'OGC Nice peut s concentrer sur la dernière ligne droite du mercato. Aprè§s avoir officialisé le prêt de Nicolas Pépé hier soir, Foot Mercato assure que le Gym est proche de voir débarquer Sofiane Diop. Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'attaquant de l’AS Monaco viendrait coiffer Francis Amuzu, qui avait déjà donné son accord à l'OGC Nice. Dimanche, les Aiglons reçoivent l’OM lors de la 4e journée de Ligue 1 (15h).

ESTAC : le remplaçant de Touzghar déjà trouvé

Après avoir cédé Yoann Touzghar à l’AC Ajaccio, Troyes l'a rapidement remplacé. L'ESTAC a annoncé le prêt avec option d'achat de Papa Ndiaga Yade. L'attaquant polyvalent gaucher, issu de l'AS Génération Foot , évoluait au FC Metz et avait joué dix matches en Ligue 1 (aucun but marqué). Lors de sa meilleure saison (2020-2021), le joueur de 22 ans avait inscrit quatre réalisations et délivré quatre passes décisives en 28 matches dans l'élite.

Toulouse FC : bye bye au team manager

Le Toulouse FC a décidé de se séparer de son team manager, Matthieu Losada, recruté l'été dernier. Son contrat a été rompu juste avant le début de saison. Selon L’Équipe, il a été remplacé par Seiji Rose. Passé auparavant par le Celta Vigo (2017-2019), Aston Villa (2019-2020) et Mouscron (2019-2021), Losada a accepté une rupture conventionnelle de contrat. Sans poser de question.

FC Lorient : Féry refuse 10 M€ pour Laurienté

Selon Ouest France, le FC Lorient a refusé une offre de 10 M€ (+1 M€ et 20 % sur la revente) venue de Sassuolo pour Armand Laurienté. La direction du club transalpin a décidé de mettre fin aux discussions pour l'attaquant polyvalent de 23 ans. Le FCL a pourtant besoin de liquidités pour terminer son mercato. Il reste une semaine aux dirigeants morbihannais pour trouver une solution. Par ailleurs, Maghnes Akliouche (20 ans) aimerait être prêté pour gagner du temps de jeu cette saison. Lorient a fait une demande à l'AS Monaco pour récupérer le milieu offensif cette saison, sans option d'achat. Mais le club de la Principauté bloque, pour l'instant, tout départ du Français.

Stade Brestois : un chèque rondelet pour s’offrir Camara ?

Outre l'officialisation de l'arrivée d'Islam Slimani, les dirigeants du Stade Brestois sont tout proches de conclure celle du milieu stéphanois Mahdi Camara (24 ans). D’après L’Équipe, les deux clubs ont trouvé un accord sur un prêt avec option d'achat automatique en cas de maintien. Si cette condition était remplie en fin de saison, le SB29 aurait à s'acquitter d'une somme totale de 3,25 M€ pour l'ex-capitaine des Verts, qui serait alors sous contrat avec le Stade Brestois jusqu'en 2026. Selon Le Progrès, un accord entre les trois parties a été trouvé hier soir. L'intéressé passe d'ailleurs actuellement sa visite médicale.

Girondins : Maja refuse de prolonger

Malgré les départs de plusieurs joueurs, Bordeaux est toujours dans l’obligation d’alléger sa masse salariale pour pouvoir recruter. Parmi les salaires qui posent actuellement problème : celui de Josh Maja (23 ans), qui émarge à plus de 100 000 euros brut par mois. Une proposition de prolongation de contrat, avec baisse de salaire, lui a été faite mais l’ancien joueur de Sunderland n’y a pas donné suite. Selon L’Équipe, un départ d’ici la fin du mercato, même sous la forme d’un prêt payant, n’est pas à exclure.

Stade Rennais : Terrier ciblé à Séville

Après avoir annoncé son intention de rester cette saison puis été prolongé en milieu de semaine par le Stade Rennais, Martin Terrier reste courtisé sur le marché des transferts. Notamment en Liga. « Monchi veut qu’il soit un nouveau joueur du Séville FC cette saison »,a révélé le journaliste Cristobal Soria hier soir dans l’émission El Chiringuito. Par aillerus, Fabrizio Romano affirme que le RFC est bien intéressé par Boubakary Soumaré... nouvelle cible de José Mourinho à l’AS Rome pour pallier la grave blessure de Georginio Wijnaldum.