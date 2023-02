Sulemana remercie Rennes, Dieng et Der Zakarian se lâchent, Fonseca aurait pu coacher CR7

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Mangani toujours hospitalisé à Angers Thomas Mangani a été hospitalisé à Angers pour une blessure à la poitrine. Le milieu de terrain de l'AC Ajaccio souffre d'une fracture d'une côte et d'un décollement de la plèvre. Placé en soins intensifs, il a été opéré. L'intervention s'est bien passée, a expliqué le club insulaire hier, mais l'ancien du SCO est toujours hospitalisé. SCO Angers : Doumbia a pris cher Expulsé mercredi contre Ajaccio, Souleyman Doumbia a écopé de trois matches de suspension ferme pour son tacle appuyé sur Vincent Marchetti, d’abord sanctionné par un carton jaune, puis par un rouge après consultation de la VAR. AJ Auxerre : Pereira file à Bourg en Bresse En suspens en raison d'un bug informatique à la LFP, le prêt du latéral droit de l'AJ Auxerre Brayann Pereira à Bourg-en-Bresse (National) a bien été validé, hier. FC Lorient : Dieng se lâche après son départ de l’OM Transféré par l’OM au FC Lorient cet hiver, Bamba Dieng a livré les coulisses de son départ du club phocéen. « Après le transfert raté à Nice, je suis rentré travailler à Marseille et me voici à Lorient. Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille, a-t-il évacué dans Ouest France. On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat. Je suis resté concentré pour aider l’équipe et retrouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s’est pas passé comme prévu et c’est pour ça que je suis venu ici. C’est le foot, il y a des moments difficiles. » LOSC : Fonseca a refusé Al Nassr Sur le banc du LOSC depuis ce été, Paulo Fonseca aurait avant pu signer à Al Nassr, où Cristiano Ronaldo est arrivé cet hiver. « Avant de signer à Lille, j’ai refusé une offre d’Al-Nassr, alors que d’un point de vue économique, il n’y avait clairement pas photo… L’argent, c’est important bien sûr mais ce n’est pas ce qui oriente mes choix ou me rend plus heureux. Je préfère rester ici, a-t-il expliqué à So Foot. Pourquoi Lille ? C'est le discours des dirigeants qui a fait la différence avec leur désir de miser sur le football offensif. J'ai compris qu'ici, j'aurais la possibilité de construire une équipe à mon image. » OL : Faivre a préféré Lorient à Lille Pisté par le LOSC au mercato hivernal, Romain Faivre a fait le choix délibéré de miser sur le FC Lorient. « Si j’ai eu d’autres opportunités cet hiver ? J’ai parlé avec Lille, son président (Olivier Létang). Il y a eu d’autres pistes mais j’ai vite coupé court car je voulais Lorient depuis le début », a déclaré l’ancien milieu offensif de l’OL dans Ouest France. 💬 Romain Faivre dans @OuestFrance : « Si j’ai eu d’autres opportunités cet hiver ? J’ai parlé avec Lille, son président (Olivier Létang). Il y a eu d’autres pistes mais j’ai vite coupé court car je voulais Lorient depuis le début. » pic.twitter.com/mFVB34Rf4a — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) February 2, 2023

Stade Rennais : Sulemana remercie le SRFC

Transféré à Southampton après seulement un an et demi au Stade Rennais, Kamaldeen Sulemana a rapporté un gros chèque au Stade Rennais (environ 25 M€) et a tenu à remercier ses anciens coéquipiers sur son compte Instagram.

Le message de départ de Kamaldeen Sulemana🇬🇭 (traduis en français) via son compte Instagram. @Kamaldeenho10 #MercatoSRFC pic.twitter.com/46ttJXI7HH — Actu SRFC (@ActuSRFC_) February 3, 2023

Stade Brestois : Der Zakarian vide son sac

Discret depuis son renvoi du Stade Brestois, le 11 octobre, Michel Der Zakarian est revenu sur son départ avec amertume. « Il faut réussir à tout évacuer pour pouvoir repartir, affirme-t-il dans L’Équipe. Je me ressource, je fais pas mal de sport, du vélo, du golf. Je regarde beaucoup de foot, mais pas Brest. Je vais voir des matches à Nantes, à Rennes, à Lorient. Je regarde aussi la Ligue 2 pour me tenir au courant de ce qu’il se passe. J’observe des joueurs. C’est toujours un choc quand on te dit qu’on ne veut plus travailler avec toi. Ce n’était que la deuxième fois que ça m’arrivait, après Nantes (le 26 août 2008). Je pense qu’on aurait pu redresser la barre (...) Honorat ? Je ne veux pas polémiquer. Peut-être a-t-il cru que c’est moi qui avais bloqué son transfert, en début de saison… J’ai envie de continuer à coacher et je vais continuer. À bientôt 60 ans, j’ai la pêche pour repartir au combat. Je suis à l’écoute de tous les projets, que ce soit en Ligue 1, ou une Ligue 2 ambitieuse. Je peux aussi partir à l’étranger. »

Varane, la retraite à 29 ans



La une du journal L'Équipe de ce vendredi 3 février 2023. Lire l'édition > https://t.co/gAs2URa1sN pic.twitter.com/jwfOKOcEmd — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 3, 2023

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.

