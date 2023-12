OM - OL : l'Olympico va faire se croiser un ancien duo de feu

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Les vieux briscards, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang s’affrontent ce soir dans OM-OL. Les deux joueurs, tous deux revenus en Ligue 1 après en être partis il y a plusieurs années, se retrouvent cette fois adversaires. Derrière le duel de ce soir, se cache un duo de feu, qui durant cinq saisons en Angleterre a régulièrement fait trembler les filets.

Lacazette / Aubameyang

LA, les initiales de Los Angeles, n’avaient-elles pas de sens avec Lacazette et Aubameyang de 2017 à 2022 ? L’international Gabonais et Français ont fait trembler les filets à 155 reprises, pour 53 passes décisives en un cumulé de 274 matchs. Un duo de haut vol durant ces années, avant que le Gabonais ne fasse ses valises pour le Barça et que le Guadeloupéen retourne dans son club formateur, à Lyon.

Cet Olympico sera placé sous le signe des retrouvailles pour le duo d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang - Alexandre Lacazette ! ❤ 🤝



Les stats d'Aubemayang sur cette période :



2017-18 : 14 matchs / 10 buts / 4 passes D

2018-19 : 51👕 / 31⚽ / 8🎯

2019-20 : 44👕 / 29⚽ / 4🎯… pic.twitter.com/jE5nl20iz2 — Footballogue (@Footballogue) December 6, 2023

