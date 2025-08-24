ASSE : Horneland prêt à tester une attaque explosive à Boulogne ?

À l’approche du déplacement à Boulogne (samedi, 20h), Eirik Horneland prépare plusieurs options offensives pour l’ASSE : une association Stassin-Duffus pourrait naître dans le Nord…

L’ASSE l’a prouvé samedi dernier devant Rodez (4-0) : son attaque peut faire feu de tout bois cette saison. Conscient de son armada offensive, Eirik Horneland ne manque pas de ressources et semble même déjà prêt à expérimenter de nouvelles combinaisons, notamment avec Joshua Duffus et Lucas Stassin.

Interrogé sur l’état de forme de ses deux attaquants en conférence de presse, Horneland a livré des précisions rassurantes. Joshua Duffus, après un voyage éprouvant en Jamaïque la semaine dernière, est désormais capable de tenir plus de 45 minutes sur le terrain. Quant à Lucas Stassin, il progresse physiquement et pourrait bientôt bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent. « Oui je pense que Duffus pourra jouer plus de 45 minutes cette fois-ci. On a vu que les deux joueurs étaient en forme », a expliqué le coach de l’ASSE, soulignant la capacité des deux attaquants à contribuer à l’équipe malgré leurs profils différents.

Stassin et Duffus bientôt associés ?

Le coach ne ferme pas la porte à une association des deux joueurs sur le terrain. « Stassin, même s’il manque un peu de minutes de jeu, est peut-être plus dans notre style de jeu car il le connaît mieux que Joshua qui vient de le découvrir. Ils ont tous les deux des vraies qualités, mais des profils assez différents. Je pense même que sur certaines rencontres, on sera amené à les voir tous les deux sur le terrain en même temps », a précisé Horneland.

Duffus pourrait ainsi évoluer sur un côté ou en deuxième attaquant, tandis que Stassin incarne le profil d’attaquant de pointe recherché par l’ASSE. Ce week-end contre Boulogne, si les deux attaquants pourraient encore alterner, l’avenir laisse entrevoir une attaque combinant leurs forces et offrant davantage de solutions offensives aux Verts. Affaire à suivre…