PSG : Di Maria offre la victoire à Rosario dans le derby d’un coup franc magique (vidéo)
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : Horneland prêt à tester une attaque explosive à Boulogne ?

Joshua Duffus (ASSE)
Bastien Aubert
22 août 2025

À l’approche du déplacement à Boulogne (samedi, 20h), Eirik Horneland prépare plusieurs options offensives pour l’ASSE : une association Stassin-Duffus pourrait naître dans le Nord…

L’ASSE l’a prouvé samedi dernier devant Rodez (4-0) : son attaque peut faire feu de tout bois cette saison. Conscient de son armada offensive, Eirik Horneland ne manque pas de ressources et semble même déjà prêt à expérimenter de nouvelles combinaisons, notamment avec Joshua Duffus et Lucas Stassin.

Interrogé sur l’état de forme de ses deux attaquants en conférence de presse, Horneland a livré des précisions rassurantes. Joshua Duffus, après un voyage éprouvant en Jamaïque la semaine dernière, est désormais capable de tenir plus de 45 minutes sur le terrain. Quant à Lucas Stassin, il progresse physiquement et pourrait bientôt bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent. « Oui je pense que Duffus pourra jouer plus de 45 minutes cette fois-ci. On a vu que les deux joueurs étaient en forme », a expliqué le coach de l’ASSE, soulignant la capacité des deux attaquants à contribuer à l’équipe malgré leurs profils différents.

Stassin et Duffus bientôt associés ?

Le coach ne ferme pas la porte à une association des deux joueurs sur le terrain. « Stassin, même s’il manque un peu de minutes de jeu, est peut-être plus dans notre style de jeu car il le connaît mieux que Joshua qui vient de le découvrir. Ils ont tous les deux des vraies qualités, mais des profils assez différents. Je pense même que sur certaines rencontres, on sera amené à les voir tous les deux sur le terrain en même temps », a précisé Horneland. 

Duffus pourrait ainsi évoluer sur un côté ou en deuxième attaquant, tandis que Stassin incarne le profil d’attaquant de pointe recherché par l’ASSE. Ce week-end contre Boulogne, si les deux attaquants pourraient encore alterner, l’avenir laisse entrevoir une attaque combinant leurs forces et offrant davantage de solutions offensives aux Verts. Affaire à suivre…

ASSELigue 2
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet