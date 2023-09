Un club de L1 est à vendre, la Juventus veut Thuram en janvier, première pour Sirigu à Nice

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Le Havre : le club doyen est à vendre

Promu en Ligue 1 cette saison, Le Havre pourrait être le prochain club français à être vendu. Et pour cause, si l'on en croit les informations de l’Informé, le président et actionnaire du HAC, Vincent Volpe, souhaiterait vendre le club havrais et réclamerait environ 40 millions d'euros.

AS Monaco - OGC Nice : première pour Sirigu

Alors que l'AS Monaco et l'OGC Nice vont ouvrir, ce vendredi (21h) au stade Louis-II, la sixième journée de Ligue 1, l'entraîneur du Gym, Francesco Farioli, a retenu un groupe de 22 joueurs pour ce 105e derby de la Côte d'Azur. À noter que Salvatore Sirigu, qui s'est officiellement engagé en faveur du Gym cette semaine, est présent dans le groupe niçois.

Le groupe de l'OGC Nice : Boulhendi, Bulka, Sirigu - Atal, Bard, Dante, Lotomba, Perraud, Todibo - Beka Beka, Belahyane, Ndayishimiye, Rosario, Sanson, Thuram - Balde, Boga, Bouanani, Diop, Guessand, Laborde, Moffi.

OGC Nice : la Juventus veut Thuram cet hiver, le troisième maillot dévoilé

Selon les informations d'Ekrem Konur, la Juventus Turin aurait l'intention d'entrer en négociations avec l'OGC Nice pour un transfert de Khephren Thuram en janvier. Les Bianconeri, qui pourraient résilier le contrat astronomique de Paul Pogba suite à son contrôle antidopage positif, seraient prêts à offrir 30 M€ aux Aiglons pour leur milieu de terrain.

Toujours du côté de l'OGC Nice, le club azuréen a dévoilé ce mercredi son maillot third pour la saison 2023-2024. Une tunique bleu et or que les hommes de Francesco Farioli porteront pour la première fois lors du 105e derby de la Côte d'Azur face à l'AS Monaco.

On officialise ce début de saison avec le "maillot third" pour le premier DERBY de l’année, contre Monaco ce vendredi ! 💙💛​

​

Le maillot est déjà disponible en boutique place Masséna et sur notre boutique en ligne ! 🦅#ASMOGCN #OGCNice #LeCoqSportif #IssaNissa #foot #football — OGC Nice (@ogcnice) September 20, 2023

Et aussi...

MHSC : Estève revient sur ses propos fracassants

En février dernier, après une défaite à Strasbourg (0-2) face à des locaux pourtant réduits à dix à la 33e minute, Maxime Estève avait choqué avec une déclaration très virulente dans laquelle il disait que son équipe était nulle et qu'il allait falloir que lui et ses partenaires se bougent sérieusement. Dans Le Midi Libre du jour, le défenseur central est revenu sur ce moment qui a constitué un véritable tournant dans la saison héraultaise : « Quand je sors du match, je ne me souviens pas d’avoir fait cette déclaration. Ni de son impact. Je vais me doucher, je suis dégoûté par la défaite. Je prends mon téléphone et je vois que j’ai des centaines de messages. Je me dis alors : qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai culpabilisé à l’idée de manquer de respect à l’équipe. Je suis jeune, je n’ai pas la légitimité de certains cadres pour dire ça. J’ai eu peur que mon message soit mal interprété par les joueurs, alors que c’était un ras-le-bol et une peur de la relégation. Je me suis mis dans une position très inconfortable. Je ne sortais plus de chez moi. Je sentais la pression d’une ville, la pression de tout. C’est désormais derrière moi. J’entame à mon initiative un travail auprès d’une préparatrice mentale rencontrée au centre de formation. À ce moment-là, j’avais peur, très peur, que l’on descende. Quand je rentrais chez moi, j’en parlais à mon père, ma mère, ma femme… Je suis d’ici. Si on était descendu, je ne sais pas comment je l’aurais vécu. Faire partie de l’équipe qui fait descendre le club, cela implique une forte responsabilité, cela tue toute ta vie ».

Bertaud (Montpellier) vers la RDC ?

Deuxième gardien du MHSC derrière Benjamin Lecomte, Dimitry Bertaud pourrait céder aux sirènes … de la République Démocratique du Congo. Si l’on en croit le média local Leopards Foot, le gardien de 25 ans va dire oui au sélectionneur Sébastien Desabre et pourrait même participer à la prochaine CAN en Côte d’Ivoire.

Le Havre, LOSC : Bayo a fait le ménage dans son entourage

Dans les colonnes de Paris Normandie, Mohamed Bayo – prêté par le LOSC au Havre – est revenu sur ses galères dans le Nord : « Compter aux yeux d’un entraîneur, j’en avais vraiment besoin. C’est pour ça que je réfléchissais depuis pas mal de temps à la possibilité d’un prêt. Un attaquant a besoin de jouer, de se sentir en confiance. Et je n’ai pas eu cette chance à Lille. »

Pour autant, s’il en veut à Paulo Fonseca, l’ancien Clermontois fait aussi amende honorable sur ses erreurs, reconnaissant que de gros changements étaient aussi nécessaires chez lui : « Il y avait des gens à écarter (dans son entourage, ndlr). Ce qui n’a pas été facile, mais je n’avais pas le choix. À un moment donné, chacun sa vie, chacun sa trajectoire. Je me suis pris en main. […] Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. Si les dirigeants lillois ont mis cet argent, c’est qu’ils pensent que j’ai des qualités. Alors d’accord, je ne l’ai pas prouvé sur la première année. Je vais donc commencer par faire le travail ici, et on verra la suite ».

LOSC : Yazici proche d'un record avec les Dogues

Auteur du deuxième but lillois dans les arrêts de jeu face à Ljubljana (2-0), Yusuf Yazici a porté son total de réalisations européennes sous le maillot des Dogues à huit. Le milieu offensif turc, qui avait notamment inscrit un triplé à San Siro face à l'AC Milan le 5 novembre 2020, a dépassé Tulio De Melo et Pierre-Alain Frau (7 réalisations). Entre lui et le titre de meilleur buteur lillois de l'histoire en Coupe d'Europe, il ne reste plus que Matt Moussilou (9).

TFC : examens aujourd'hui pour Aboukhlal

Blessé au genou droit hier lors des retrouvailles du TFC avec la Coupe d'Europe face à l'Union Saint-Gilloise (1-1), Zakaria Aboukhlal va passer des examens ce vendredi pour déterminer la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité.

Au sujet du nul de son équipe en Belgique, l'entraîneur des Violets, Carles Martinez Novell a déclaré : "Je ne suis pas super content, mais quand même satisfait. Ce n'était pas facile de venir gagner ici. Au niveau européen, ça se passe comme ça, c'est une question de détails. J'ai trouvé l'équipe un peu nerveuse, mais il faut les comprendre. J'ai le sentiment que ce nul va débloquer quelque chose. On doit comprendre que ce n'est que le premier match. C'est une bonne opportunité pour grandir. C'est encourageant pour la suite. Ça va nous pousser à être meilleurs."

AS Monaco : un bon signe pour le titre

Alors qu'elle s'apprête à disputer le derby contre Nice à Louis-II, l'ASM peut voir un bon présage dans son début de saison canon. En effet, selon Opta, "cinq des six équipes ayant inscrit 15 buts ou plus après 5 journées de L1 au XXIe siècle, ce qui est le cas de Monaco cette saison, ont remporté le championnat (Lyon 2002-03, PSG 2017-18, 2018-19, 2021-22 et 2022-23). Seule exception : Montpellier, la saison dernière". Un bon présage, donc. Le vainqueur du derby de ce soir sera leader du championnat pour au moins une nuit.

Metz – Strasbourg : Bakwa veut venger Bordeaux, Vieira assure que les Alsaciens sont prêts

En conférence de presse et dans des propos relayés par Alsasports, Dilane Bakwa a évoqué le derby entre le FC Metz et son nouveau club du RC Strasbourg. Un match que l’ancien Bordelais attend de pied ferme : « J’ai une revanche personnelle à prendre sur Metz. La saison passée, les Messins ont empêché mon équipe de monter en Ligue 1 en terminant juste devant nous au classement (Metz a terminé 2e avec 72 points, Bordeaux, 3e, avec trois unités de moins, ndlr) ».

En conférence de presse, l'entraîneur du RCSA, Patrick Vieira, a expliqué qu'il avait rencontré les supporters avant le derby et que ses troupes étaient prêtes pour ce rendez-vous toujours très attendu : "La rencontre avec les supporters a été très instructive. On n’a pas parlé du match à venir mais plutôt de leurs attentes sur la saison. C’est vraiment bon enfant et dans une belle atmosphère. C’était un moment important pour moi et mon staff. On s’est vraiment concentrés sur le jeu depuis le début de saison. Il faudra faire du jeu, créer quelque chose. Mais bien sûr, le côté physique, engagement, on se doit de l’avoir également. C’est difficile de dire que c’est un match comme les autres, ça reste un derby. Il faudra être costauds, bien défendre, répondre sur l’aspect de la compétition. On a envie de faire plaisir à nos supporters. Un derby, c’est la passion. J’espère que l’on aura l’occasion de leur offrir la victoire. C’est excitant à jouer mais il faudra faire beaucoup mieux que nos dernières sorties à l’extérieur. Metz est une équipe très bien organisée. Il y a de la qualité de percussion. Devant, ça va vite, ils aiment avoir de l’espace dans le dos. Ce sera à nous de bien défendre".

